Forte eruzione dell’Etna nei prossimi minuti, attesa pioggia di cenere e lapilli sui centri abitati

Nuova intensa eruzione dell’Etna imminente, parossismo atteso nelle prossime ore. Pioggia di cenere e lapilli in arrivo sui settori orientali.

L’Etna è pronto a sfoderare il suo tredicesimo parossismo consecutivo, a conferma del suo periodo di straordinaria forma e potenza eruttiva. La dodicesima eruzione si è consumata due giorni fa, ma l’eruzione attesa nelle prossime ore potrebbe rivelarsi ancor più spettacolare e ancora più intensa e incisiva.

Il tremore vulcanico è in rapido incremento e già i primi trabocchi di lava sono in atto sul nuovo cratere di sud-est. L’eruzione potrebbe entrare nel vivo nei prossimi minuti e nelle prossime ore con effetti soprattutto sui versanti orientali del vulcano. A rendere particolarmente intensa la nuova eruzione saranno le intense correnti presenti alle alte quote, le quali potranno spingere sui centri abitati etnei ingenti quantità di cenere e lapilli proprio com’era accaduto poco più di una settimana fa. Nell’immagine in alto la previsione sulle aree colpite dalle nubi di cenere.

L’area più a rischio, ovvero quella dove potranno cadere le quantità più rilevanti di cenere e lapilli, sarà la fascia orientale del vulcano che comprende Milo, San Giovanni Montebello, Macchia, Giarre, Riposto, Torre Archirafi, al margine della ricaduta Zafferana etnea e Santa Venerina. La cenere potrebbe arrivare fin sulle coste.

L’eruzione sarà poco visibile, disturbata dalle tante nubi presenti.

Comunicato dell’INGV:

“L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle telecamere di sorveglianza si osserva dalle 20:10 UTC circa la ripresa dell’attività stromboliana al cratere di Sud-Est. Contestualmente continua l’attività stromboliana alla Voragine, Bocca Nuova e Cratere di Nord-Est. L’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un incremento portandosi su valori alti. Le sorgenti del tremore sono localizzate al CSE ad una profondità di circa 2.5 km s.l.m.. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso. Non si osservano variazioni significative nei segnali di deformazione dalle reti GNSS e clinometrica.”

A cura di Raffaele Laricchia

