Meteo: rapido peggioramento in atto, sferzata di temporali e acquazzoni su tante regioni

Rapida irruzione artica in entrata in Italia, sta attraversando già il nord-est. Nelle prossime ore netto guasto al centro-sud. Le previsioni meteo.

Come ampiamente previsto nelle scorse ore l’Italia sta vivendo un rapido ma efficace peggioramento del tempo a causa di aria fredda di origine artica, in grado di scatenare numerosi acquazzoni e temporali e dar inizio ad un cospicuo calo termico.

L’aria fredda e turbolenta sta irrompendo in queste ore sulle regioni settentrionali: in particolare troviamo temporali e rovesci diffusi su Emilia, Trentino e Veneto, in spostamento verso sud-est. Nulla di particolare da segnalare sul nord-ovest, ai margini del peggioramento.

METEO 14 MARZO 2021 | I fenomeni attualmente presenti sul nord-est tenderanno a scivolare verso sud e sud-est nelle prossime ore. Pertanto ci aspettiamo un interessamento da parte di Friuli Venezia Giulia (già stamattina) e a seguire tutto il centro Italia. Coinvolte principalmente le aree adriatiche tra Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo dove nel corso del pomeriggio ci saranno numerosi acquazzoni e temporali, localmente ricchi di grandine.

La neve scenderà sulle Alpi orientali oltre i 700 metri, mentre in Appennino oltre 800-900 metri (in calo stasera fino a 700 metri).



Mattinata e pomeriggio tutto sommato stabili per gran parte del sud e ancora particolarmente miti. Tuttavia entro stasera (indicativamente dopo le 21) piogge, rovesci e freddo raggiungeranno anche Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Fiocchi di neve a 800 metri stasera su Campania, Puglia settentrionale e Basilicata.

A cura di Raffaele Laricchia

