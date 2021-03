Tempesta di sabbia avvolge ‘Ar’ar in Arabia Saudita, atmosfera “marziana” [VIDEO]

Una forte tempesta di sabbia ha colpito molte regioni dell’Arabia Saudita nelle scorse ore, ostacolando pesantemente la visibilità con tutti i disagi ad essa legati. Le autorità sono state costrette ad emettere un allerta meteo per tempeste di sabbia.

Fortemente colpite le regioni settentrionali come al-Jawf, Riyadh, Qassim, Hail, ‘Ar’ar, così come le parti orientali della Mecca e Medina.Un video impressionante proveniente da ‘Ar’ar mostra l’atmosfera marziana tra le vie del centro abitato, durante la fase più intensa della tempesta di sabbia caratterizzata da pulviscolo rossastro e molto denso in atmosfera.

Il fenomeno è noto anche come “haboob” (termine arabo per indicare le tempeste di sabbia).

L’haboob si è sviluppato in seno ad un improvviso fronte instabile proveniente dal deserto: il forte vento, legato a nubi temporalesche, ha sollevato ingenti quantità di sabbia creando un vero e proprio muro di polvere.

A cura di Raffaele Laricchia

