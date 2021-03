Bolide attraversa i cieli di Roma, il video della scia luminosa

Meteora attraversa i cieli del Lazio, lo spettacolo è stato osservato soprattutto a Roma. Il video della scia luminosa.

Uno spettacolare evento astronomico si è verificato sul centro Italia attorno alle 20.57 di oggi 15 marzo 2021. Il fenomeno è stato osservato soprattutto nel Lazio e su Roma: una grossa scia luminosa ha attraversato i cieli della capitale regalando uno spettacolo raro e mozzafiato.

Si è trattato di un bolide, ovvero un meteoroide di modeste dimensioni riuscito a penetrare nella medio-alta atmosfera (generalmente attorno ai 100-150 km di altezza). Per effetto dell’attrito e della pressione esercitata sul corpo roccioso, il meteoroide si è disintegrato non prima però di aver regalato una bellissima scia luminosa.



Il bolide è stato avvistato anche in altre regioni del centro-sud. Secondo le vostre segnalazioni che ci state inviando sulla nostra pagina facebook, la scia luminosa è stata avvistata anche in Abruzzo, in Umbria, in Molise, in Campania e in Puglia.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook