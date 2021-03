Tredicesima eruzione consecutiva dell’Etna: pioggia di cenere e lapilli nella notte nel catanese

Tredicesima eruzione dell’Etna nella notte, altra pioggia di cenere e lapilli su Riposto, Giarre e altri comuni del catanese.

Come ampiamente previsto non solo questa notte si è verificata la tredicesima eruzione consecutiva dell’Etna (da inizio febbraio) ma è avvenuta anche la consueta pioggia di cenere e lapilli addirittura sin verso le coste del catanese.

Che l’Etna avrebbe eruttato era piuttosto scontato visto l’incremento importante del tremore vulcanico e i primi segni di attività stromboliana cominciati ieri attorno alle 21.30.

La tredicesima eruzione è partita attorno alle 00.45 in tutta la sua potenza. Alle altissime fontane di lava purtroppo non molto ben visibili a causa della presenza di nubi, si sono unite le nubi di cenere e vari gas sprigionatesi in atmosfera.

I forti venti presenti in alta quota hanno sospinto queste nubi di cenere e anche lapilli verso est, ovvero sui versanti orientali dell’Etna e le coste del catanese.

Tra le località più colpite ci sono Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo, Zafferana, Milo, Sant’Alfio. Si segnalano lapilli fino a 4-5 cm di diametro su Giarre e Riposto, mentre la cenere caduta in discreta quantità sta creando notevoli disagi soprattutto perché unita a umidità e pioggia diventa estremamente più viscida e difficile da smuovere.

A cura di Raffaele Laricchia

