Meteo: freddo e maltempo raggiungono al sud, venti furiosi in Puglia

Freddo e venti forti al sud, nevica in Appennino fino in alta collina! Le previsioni meteo per oggi 15 marzo 2021.

L’aria fredda e instabile che ieri ha portato la neve fino in alta collina sulle regioni centrali e del nord-est, ora si è diretta verso il sud Italia. Il risveglio è da pieno inverno in Puglia, dove grosse nubi cariche di pioggia si alternano a momentanee schiarite, il tutto condito da venti tempestosi di tramontana e maestrale. Tempo instabile anche in Basilicata, nelle zone interne della Campania e molto più sporadicamente su Sicilia e Calabria.

Sta nevicando in Appennino oltre i 600-700 metri tra Campania, Puglia e Basilicata.

METEO 15 MARZO 2021 | Tempo stabile sulle regioni del centro-nord con ampi spazi soleggiati. Ancora rovesci sparsi su Puglia, Basilicata e Sicilia fino alle prime ore del pomeriggio, mentre i fiocchi di neve scenderanno fin sui 600 metri di altitudine. Venti molto forti di maestrale in Sardegna, Puglia e Canale di Sicilia con raffiche oltre i 60-70 km/h. Venti sostenuti anche sul resto del Meridione ma con intensità più blanda.

Migliora ovunque dal tardo pomeriggio e gradualmente cesseranno anche i forti venti.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook