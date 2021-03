Previsioni meteo: ancora più freddo in settimana, neve a bassa quota anche al nord?

Aria fredda per tutta la settimana in Italia, sarà pieno inverno specie al centro-sud. Fiocchi di neve a bassa quota al nord tra giovedì e venerdì? Le previsioni meteo.

Un flusso d’aria fredda di origine artica sta attraversando tutta l’Europa sin verso il Mediterraneo, dove nelle scorse ore ha portato venti intensi di maestrale e anche rovesci sparsi (nevosi oltre i 600-700 metri). Questa mattina i fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa a Potenza e anche attorno ai 500 metri di quota in Puglia, mentre più in basso non sono mancate grandinate ed episodi di gragnola. Insomma l’inizio di settimana si è rivelato decisamente invernale e i prossimi giorni non saranno da meno!

L’aria fredda artica continuerà ad affluire sull’Italia anche nel prosieguo di settimana, con apice d’intensità tra mercoledì e venerdì: l’ingresso di un nucleo d’aria ancor più gelido in alta quota favorirà la formazione di due depressioni, la tra mercoledì sera e giovedì e la seconda nel corso di venerdì.

Queste basse pressioni saranno responsabili di maltempo diffuso non solo sulle regioni del centro-sud ma anche al nord, dopo una prima parte di settimana tutto sommato fredda ma soleggiata.

Ma facciamo ordine e vediamo quali saranno le occasioni di maltempo nei prossimi giorni:

– MARTEDI’ 16 | Altro rapido peggioramento al sud nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi, nevosi oltre i 600-700 metri di quota. Coinvolte soprattutto Puglia, Campania, Basilicata. Stabile al centro-nord. Entro la tarda sera arriverà un altro fronte con rovesci e temporali, legati però ad aria ancor più fredda: ci aspettiamo nevicate fino a 400-500 metri in Puglia, Molise, Basilicata. Altrove tempo che si mantiene stabile ma molto freddo.

– MERCOLEDI’ 17 | Residui rovesci e temporali al sud (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria), con neve oltre 500 metri tra notte e mattina. Locali temporali pomeridiani in arrivo lungo la dorsale appenninica fino alla Toscana. Aumentano le nubi al nord in giornata. Clima rigido all’alba con gelate e brinate diffuse specie nelle aree interne, da nord a sud.



– GIOVEDI’ 18 | Depressione in formazione nel Tirreno, arriva maltempo diffuso su gran parte del centro Italia e in serata anche al sud. Acquazzoni e rovesci in arrivo anche al nord specie nel pomeriggio: i fenomeni risulteranno nevosi oltre i 300 metri di altitudine, ma non escludiamo comparse occasionali più in basso specie su Piemonte e Lombardia. Molto probabili locali forti grandinate in pianura Padana e zone interne del centro. Sull’Appennino nevicherà oltre i 400-500 metri di altitudine, dalla Toscana alla Campania/Basilicata.

– VENERDI 19 | Altra depressione in formazione nel Tirreno, sempre alimentata da aria fredda proveniente da nord. Ancora maltempo diffuso soprattutto sul centro-sud, ma isolati fenomeni arriveranno anche al nord con neve oltre i 300-400 metri di quota. Tanta neve in Appennino oltre i 500-600 metri, accumuli molto abbondanti oltre i 1000 metri.

A cura di Raffaele Laricchia

