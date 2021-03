Acquazzoni e temporali al centro-sud: fiocchi di neve arrivano in pianura a Terracina

Freddo e instabilità al centro-sud. Forte rovescio su Terracina, nel Lazio, e fiocchi di neve praticamente al livello del mare.

L’aria fredda di origine artica che in queste ore sta affluendo sulle nostre regioni centro-meridionali sta dando vita a diffusa instabilità caratterizzata da rovesci e temporali sparsi e irregolari. Considerando che ci troviamo ormai a metà marzo, l’atmosfera risulta essere particolarmente instabile a causa dell’energia del Sole ben più elevata rispetto al cuore dell’inverno. Il contrasto tra la calura mattutina e l’aria fredda artica ha generato i tipici temporali e rovesci pomeridiani, soprattutto sulle zone interne del Meridione.

Nonostante non ci troviamo in presenza di aria gelida, qualche isolato episodio di neve è arrivato addirittura a quote pianeggianti nel Lazio meridionale. A Terracina, in provincia di Latina, nel corso del pomeriggio è arrivato un intenso rovescio condito da fiocchi di neve ben evidenti, praticamente in prossimità del mare.

Ovviamente non ci sono stati accumuli: si è trattato di una nevicata coreografica. Il video della nevicata:



Ma come è stato possibile l’arrivo dei fiocchi di neve in pianura, dal momento che la quota neve resta compresa tra i 500 e i 700 metri di quota? Ebbene la causa la troviamo negli intensi moti turbolenti che si sono verificati nella nube che oggi pomeriggio ha sorvolato Terracina. Le precipitazioni molto forti hanno permesso un deciso riversamento dell’aria fredda (presente in alta quota) verso il basso, con conseguente crollo momentaneo della temperatura e della quota neve. Insomma un fenomeno molto isolato legato all’intensità dell’acquazzone.

A cura di Raffaele Laricchia

