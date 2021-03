Forte vento su Genova: cadono pezzi di lamiera dal viadotto della A12, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Genova: il forte vento ha staccato una lamiera dal viadotto della A12 e l’ha scaraventata in strada.Â

Tragedia sfiorata stamattina a Genova, per l’esattezza in Via delle Gavette dove si erge il viadotto Bisagno dell’autostrada A12. Il forte vento che sta sferzando il capoluogo ligure ha causato la caduta di una lamiera sulla strada, dove ha sfiorato un passante. I residenti hanno improvvisamente sentito un forte boato, dopodiché si sono accertati dell’accaduto fuori dalle proprie abitazioni: una grossa lamiera è precipitata dal viadotto e solo per pura fortuna non ha ucciso un passante che in quel momento camminava per strada.

Sara Marini residente Via delle Gavette 54 racconta: “A mezzogiorno un signore ha visto le due passerella cadere davanti al civico 39. Un’ altra passerella risulta essere pericolante, non ce la facciamo più, devono trovare una soluzione per toglierci da qui sotto”.

Il video:



Altri pezzi di lamiera sono in bilico sul viadotto e rischiano di cadere soprattutto con un eventuale intensificazione del vento. La strada è stata chiusa per oltre tre ore, dopodiché è stata riaperta per far rientrare le persone nelle proprie abitazioni.

A cura di Raffaele Laricchia

