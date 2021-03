Meteo: altro fronte freddo in arrivo oggi sul Meridione, attenzione a temporali e grandinate

Altro peggioramento in arrivo dal pomeriggio. Maltempo diffuso al sud con acquazzoni e temporali. Neve in alta collina. Le previsioni meteo.

L’aria fredda artica che da domenica ha puntato la nostra penisola non accennerà a rallentare quantomeno sino a venerdì. Dunque questo fiume d’aria fredda (non gelida) proveniente dai Balcani sarà ancora determinante nel prosieguo di settimana per l’arrivo di altri acquazzoni, temporali e nevicate fino a quote relativamente basse. Insomma stiamo parlando a tutti gli effetti di un modesto colpo di coda invernale.

METEO 16 MARZO 2021 | Mattinata complessivamente stabile su quasi tutta Italia, eccetto per la Sicilia dove già troviamo acquazzoni e locali temporali. Nel pomeriggio rapido peggioramento del tempo su Molise, Puglia, Lazio meridionale, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e ancora in Sicilia: l’ingresso di altra aria fredda da nord-est favorirà la formazione di acquazzoni e temporali soprattutto sulle aree interne. Grazie alle temperature basse presenti avremo nevicate generalmente oltre i 600 metri di altitudine.

In tarda sera, inoltre, subentrerà un nucleo d’aria ben più freddo che darà luogo a locali rovesci e temporali su Molise e Puglia, in grado di far scendere la neve fin sui 400-500 metri.

Stabile sul resto d’Italia, ma con clima molto freddo specie dopo il tramonto.

A cura di Raffaele Laricchia

