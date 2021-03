Sicilia: forte temporale su Trapani, grandine in città [VIDEO]

L’aria fredda artica che continua ad affluire senza sosta nel Mediterraneo sta causando molta instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolare Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo e Sicilia. I forti contrasti termici tra aria fredda artica e calura mattutina (legata al Sole sempre più presenti considerato che siamo a metà marzo) danno origine a molti rovesci e anche temporali.

Un forte temporale ha colpito Trapani nel tardo pomeriggio: oltre a qualche fulmine e tuono segnaliamo anche la presenza di grandine. I chicchi di ghiaccio sono stati medio-piccoli fortunatamente, per cui non si registrano danni rilevanti.

il video della grandinata:

A cura di Raffaele Laricchia

