Meteo: freddo dai Balcani ad oltranza, occhio ai temporali oggi pomeriggio

Continua ad affluire aria fredda dai Balcani in Italia, ancora temporali anche forti oggi pomeriggio al centro-sud. Le previsioni meteo.

L’aria fredda di origine artica continuerà ad affluire dai Balcani verso il Mediterraneo almeno per altri sette giorni, per cui prepariamoci a fare i conti ancora con temperature basse, locali acquazzoni, grandinate e anche neve. Il tepore primaverile, per il momento, resterà lontano dall’Italia.

Oggi il tempo si presenta decisamente più stabile rispetto a ieri grazie all’entrata di aria più secca, tuttavia il flusso freddo da nord-est è ancora ben presente e i suoi effetti saranno tangibili nel corso del pomeriggio, quando il riscaldamento dei terreni ad opera del Sole raggiunge l’apice. Il contrasto tra la calura al suolo e l’aria fredda artica favorirà la formazione dei tipici temporali pomeridiani.

METEO 17 MARZO 2021 | Stabile su quasi tutta Italia fino a tarda mattina. Nel pomeriggio rischio di acquazzoni e temporali nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Appennino abruzzese e molisano, zone interne di Sicilia e Sardegna: attenzione alla possibilità di isolati forti rovesci di pioggia e grandine, mentre la neve scenderà oltre i 600-700 metri di altitudine.

Più stabile e soleggiato al nord e le coste adriatiche.

A cura di Raffaele Laricchia

