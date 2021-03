Previsioni meteo: week-end da pieno inverno, gran freddo in arrivo dai Balcani

Maltempo a più riprese fino al termine della settimana. Gran freddo in arrivo nel week-end e nevicate fino a quote bassissime. Le previsioni meteo.

Mentre il sud viene sferzato da freddi venti di tramontana e maestrale, cerchiamo di analizzare il tempo per il prosieguo di settimana con un occhio particolare sul week-end, il quale riserverà l’apice di questa prolungata ondata di freddo.

Il flusso freddo proveniente dai Balcani proseguirà per almeno 5-6 giorni e proprio sul finire della settimana riuscirà ad intensificarsi ulteriormente favorendo un ulteriore calo termico e l’arrivo di nevicate a quote basse.

I giorni di giovedì e venerdì saranno caratterizzati da frequente instabilità sul centro-sud, soprattutto nelle ore pomeridiane, con nevicate fino a 600-700 metri di altitudine sull’Appennino centro-meridionale. Qualche fenomeno arriverà anche al nord ma saranno molto irregolari e non particolarmente intensi: in ogni caso le precipitazioni risulteranno nevose fin sui 400-500 metri grazie alle temperature piuttosto basse.

Nel week-end, tra sabato e domenica, irromperà aria ancor più fredda da nord-est: questo nucleo freddo porterà fenomeni nevosi fino a quote bassissime sul nord-est, in Emilia Romagna e a seguire anche su Marche, Abruzzo, Umbria, zone interne della Toscana e a sprazzi anche sul nord-ovest.

L’aria fredda, inoltre, riuscirà a scavare una depressione nel mar Tirreno: questa porterà maltempo diffuso su tutto il centro-sud (prevalente pioggia alle basse quote). Le piogge saranno abbondanti e potranno sfociare in eventi franosi o alluvionali.

In Appennino le nevicate risulteranno molto abbondanti specie oltre i 600 metri di quota, con accumuli rilevanti (probabile anche oltre 1 metro di accumulo oltre i 1000 metri di quota).

Le temperature subiranno un ulteriore calo nel fine settimana, portandosi sotto i 10°C nelle massime su quasi tutto il centro-nord.

A cura di Raffaele Laricchia

