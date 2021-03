Aria sempre più fredda in entrata: rovesci di neve tonda fino in pianura tra Veneto ed Emilia Romagna

Episodi di neve tonda e grandine in pianura Padana. Rovesci nella notte su Veneto ed Emilia Romagna, crollano le temperature.

L’ingresso di aria ancor più fredda da est ha innescato rovesci e temporali in piena notte sul nord-est e proprio grazie alle basse temperature sono arrivati fiocchi di neve o neve tonda fino a bassissima quota.

La forte instabilità notturna è stata innescata da un nucleo di aria gelida in alta quota: parliamo di temperature di -34/-35°C a circa 5000 metri di altitudine, tanto quanto basta per favorire rovesci e temporali di una certa intensità.

Colpite soprattutto Veneto ed Emilia Romagna: i fenomeni convettivi localmente di forte entità hanno scatenato grandinate e addirittura episodi di neve tonda fino in pianura. La neve tonda (o graupeln) è una via di mezzo tra neve e grandine (più simile alla neve). I forti rovesci di neve tonda hanno imbiancato auto, tetti, prati e anche strade in diversi centri abitati nella bassa pianura Padana tra Veneto ed Emilia Romagna. Le temperature sono crollate fino a 2-3°C su gran parte della pianura Padana.

Le immagini arrivano da Cittadella (PD) e San Zaccaria (RA):

Nelle prossime ore saranno ancora possibili acquazzoni e temporali sparsi su Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alla Lombardia. Il rischio sarà elevato fino al primo pomeriggio, dopodiché avremo un miglioramento del tempo ed un crollo ulteriore delle temperature.

A cura di Raffaele Laricchia

