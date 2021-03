Meteo: giornata fredda e instabile, possibili temporali di neve sparsi

Giornata fredda e instabile, possibili temporali nelle zone interne e nevicate fino in alta collina. Scendono le temperature. Meteo per oggi 18 marzo 2021.

Il flusso d’aria fredda artica ormai presente da inizio settimana continua ad intensificarsi e nelle ultime ore abbiamo assistito all’ingresso di un nucleo gelido, in alta quota, particolarmente turbolento. Questo al momento è situato sul nord-est dove nella notte e all’alba si sono verificati rovesci di grandine e neve tonda che hanno imbiancato alcune località tra Veneto ed Emilia Romagna.

Le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente nel fine settimana a causa di aria ancor più fredda in ingresso dai Balcani, pronta ad apportare nevicate abbondanti fino in collina al centro Italia e a sprazzi fino in pianura sul versante adriatico.

METEO 18 MARZO 2021 | Clima freddo da nord a sud anche in pieno giorno, considerando che le temperature massime non andranno oltre i 10-12°C con la presenza del Sole. La presenza di questo nucleo gelido alle alte quote favorirà la formazione di rovesci e temporali tra tarda mattina e pomeriggio su Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria orientale, Toscana e zone interne di Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria. Questi temporali potranno favorire nevicate fino a 400-500 metri di quota ed episodi di neve tonda o grandine a quote inferiori. Ovviamente si tratta di fenomeni sparsi e disorganizzati.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Instabilità attesa anche al sud, specie in Sicilia dove avremo piogge e rovesci in giornata. Locali acquazzoni in Salento, Basilicata, Sardegna, Appennino campano e calabrese.

///Monitora i satelliti per seguire il meteo in tempo reale///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>