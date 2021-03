Previsioni meteo: centro-sud nel mirino del forte maltempo da sabato, in arrivo nubifragi e forti nevicate

Week-end da lupi al centro-sud, intensi temporali e tanta neve in arrivo. Accumuli importanti oltre 600-700 metri. Grandinate e nubifragi al sud.

Nell’aggiornamento di ieri pomeriggio vi mostravamo le previsioni piuttosto severe attese nel week-end grazie all’affondo di ulteriore aria fredda dai Balcani verso il Mediterraneo. Ebbene i nuovi aggiornamenti odierni confermano pienamente quanto preannunciato e possiamo ormai confermare con quasi totale certezza che il centro-sud Italia vivrà una forte ondata di maltempo nel prossimo week-end.

SITUAZIONE GENERALE | L’Italia è già attraversata da correnti fredde dai Balcani che stanno determinando acquazzoni sparsi e nevicate a tratti fino a bassa quota (vedi a Cosenza). Nei prossimi giorni, tra sabato e domenica, il flusso d’aria fredda si intensificherà ulteriormente e sarà responsabile di un severo peggioramento del tempo su gran parte del centro-sud e solo parzialmente al nord.

Il maltempo sarà scatenato da una depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale e diretta sul mar Ionio: nell’arco di 48 ore attraverserà l’Italia da ovest verso est, entrando in contrasto con l’aria fredda che nel frattempo continuerà ad affluire sulla nostra penisola.

FORTE MALTEMPO AL CENTRO-SUD | Gli effetti di questa depressione interesseranno prevalentemente il centro-sud, mentre il nord resterà ai margini. I primi suoi effetti arriveranno in Sardegna domani, mentre sabato toccherà a quasi tutto il centro-sud fare i conti con piogge diffuse, forti temporali e nevicate intense. Domenica la perturbazione continuerà ad interessare quasi tutto il sud con fenomeni spesso intensi e persistenti.

Sardegna, Sicilia, Calabria, Salento e Campania saranno le regioni più colpite da questa ondata di maltempo: sulle regioni indicate saranno possibili temporali molto forti e piogge a carattere di nubifragio, accompagnate localmente da grandinate e forti colpi di vento.

Il maltempo coinvolgerà anche Molise, Lazio, Abruzzo, Umbria meridionale e Marche meridionali, ma in modo più moderato.

TANTA NEVE IN ARRIVO | Dato che le temperature risulteranno piuttosto basse, la forte ondata di maltempo si tramuterà in forti nevicate su gran parte dell’Appennino centro-meridionale. Ci aspettiamo nevicate intense e durature, tra sabato e domenica, su Abruzzo (100-200 metri), Molise (100-200 metri), Lazio (300-400 metri), Campania (200-300 metri), Puglia (400-500 metri su Subappennino Dauno e Alta Murgia), Basilicata (400-500 metri) e Calabria centro-settentrionale (800-900 metri). Nevicate più deboli e isolate su Umbria (200-300 metri), Toscana meridionale (400-500 metri), Marche meridionali (200 metri). Quota neve elevata sulle isole maggiori. Alle quote indicate saranno possibili accumuli nevosi di diversi centimetri, mentre più in alto non escludiamo nevicate copiose in grado di depositare oltre 30-40 cm di neve fresca.

ROVESCI SPARSI AL NORD | Mentre il cuore del maltempo coinvolgerà il Meridione, le regioni settentrionali faranno i conti con instabilità disorganizzata ad opera dell’aria fredda che dai Balcani si fionderà sulla nostra penisola. Ci aspettiamo, tra sabato pomeriggio e le prime ore di domenica, rovesci sparsi, temporali e anche locali grandinate. La neve arriverà fino a quote bassissime ma in modo isolato e a macchia di leopardo laddove ci saranno i rovesci più forti. Coinvolte soprattutto Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Lombardia.

A cura di Raffaele Laricchia

