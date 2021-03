Trema il Mediterraneo: violenta scossa di terremoto colpisce l’Algeria, ci sono crolli e tanti danni

Trema l’Algeria ed il Mediterraneo. Forte terremoto in piena notte colpisce la città di Bejaia, ci sono danni e crolli.

Una forte scossa di terremoto è avvenuta in piena notte nel Mediterraneo meridionale, precisamente poco a largo dell’Algeria. Il sisma è avvenuto alle 01.04 di oggi 18 marzo 2021.

Il terremoto si è rivelato particolarmente violento e purtroppo arrivano immagini danni a tratti ingenti dalla costa algerina.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.2 mentre l’ipocentro è stato localizzato a 13 km di profondità. Epicentro nel mar Mediterraneo, circa 25 km a nord dell’Algeria in direzione di Béjaïa.

La capitale Algeri dista dall’epicentro circa 190 km.

Il terremoto è stato fortemente avvertito in gran parte dell’Algeria centro-settentrionale, fin nelle regioni più remote sahariane del Paese. Tremori avvertiti anche in Italia, specie in Sardegna distante circa 350 km dall’epicentro.

Purtroppo il terremoto si è rivelato dannoso per la costa algerina: la città più colpita è proprio quella di Béjaïa dove si registrano diversi crolli e danni importanti. La terra ha tremato per oltre 1 minuto ed il notevole scuotimento sismico ha prodotto numerose lesioni, crolli parziali di edifici e danni davvero ingenti (vedi foto sopra).

Fortunatamente al momento non vengono segnalate vittime o feriti.

#Entérate || Sismo de magnitud 6.0 estremece #Argelia En la parte alta de la ciudad de #Bejaïa, edificaciones sufrieron daños en sus fachadas, por el sismo que tuvo epicentro cerca de la costa argelina; hasta el momento no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/aBzVKLN1Jl — Vivo Noticias Veracruz (@VivoNoticiasVer) March 18, 2021

A cura di Raffaele Laricchia

