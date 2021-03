Eruzione dell’Etna: cenere, lapilli e pioggia tutti insieme, scenario “infernale” a Fiumefreddo

Pioggia di acqua, cenere e lapilli alle pendici dell’Etna. Atmosfera surreale e quasi “infernale”. Il video da Fiumefreddo di Sicilia.

Il quindicesimo parossismo consecutivo avvenuto sull’Etna stamattina, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, ha dato vita all’ennesima pioggia di cenere e lapilli sui versanti orientali del vulcano e finanche sui centri abitati costieri tra Giarre e Acireale.

La presenza di correnti da ovest piuttosto pronunciate ha permesso ai lapilli di raggiungere i centri abitati con molta facilità . Nel frattempo, però, è in atto un’ondata di maltempo che sta causando rovesci sparse che purtroppo vanno a sommarsi alle piogge di ceneri e lapilli.



Lo scenario su Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania, assume così connotati quasi “infernali”, dove la pioggia è mista a cenere e lapilli. Per strada e sui marciapiedi la cenere caduta si mescola con la pioggia creando una patina nera e pericolosa per chi si mette alla guida. Prestare massima attenzione in tutte le strade ricoperte dalla cenere, su cui ora scende la pioggia.

A cura di Raffaele Laricchia

