Meteo: domani l’equinozio di primavera…ma sarà pieno inverno!

Tra poche ore l’equinozio di primavera, ma domani giornata da pieno inverno! Tanta neve in Appennino fino a quote basse, maltempo intenso al sud. Le previsioni meteo.

Siamo arrivati ormai alle battute finali dell’inverno astronomico, poiché domani mattina alle 10.37 avverrà il tanto atteso equinozio di primavera. Domani 20 marzo inizierà ufficialmente la bella stagione ma paradossalmente le condizioni meteo saranno da pieno inverno su tutta Italia!

Come mai? La natura, alla fine, fa quel che vuole ed ovviamente non bada al calendario quando si tratta di proporre ondate di caldo o di freddo. Il mese di marzo storicamente presenta colpi di coda invernali di tutto rispetto, capaci di portare la neve a bassissima quota lungo lo Stivale.

Tra domani e l’inizio della prossima settimana il Mediterraneo sarà colpito da aria particolarmente fredda di origine artica che sarà responsabile di maltempo intenso sulle regioni centro-meridionali e porterà nevicate copiose in Appennino fino a quote relativamente basse. Anche il nord vedrà un rapido peggioramento domani, per poi fare i conti con freddo e gelate nei giorni successivi.

METEO DOMANI 20 MARZO 2021 | Forte peggioramento su tutto il centro-sud, in particolare Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata. Possibili temporali anche forti al sud.

Nevicate in arrivo, anche abbondanti, fino a 500 metri su Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata con comparse fin sui 300 metri nell’entroterra campano e in Lucania. Nevicate in arrivo anche su Molise, zone interne del Lazio e Abruzzo fino a 200-300 metri di quota. Nevicate deboli e sparse su Toscana meridionale, Umbria meridionale, Marche meridionali oltre 300 metri.

Quota neve più alta in Calabria e Sicilia (oltre 700-1000 metri).

Anche al nord avremo un rapido peggioramento: l’aria fredda proveniente da nord-est causerà la formazione di rovesci e temporali sparsi su Veneto, Emilia Romagna, Trentino e Lombardia, perlopiù tra pomeriggio e sera. Laddove ci saranno questi rovesci, la neve potrà spingersi sin verso la pianura.

A cura di Raffaele Laricchia

