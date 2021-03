Meteo: vasta perturbazione in avvicinamento, isole maggiori nel mirino oggi

Maltempo in arrivo sulle isole, forte perturbazione dal Mediterraneo occidentale sarà carico di temporali. Isolati fenomeni sul resto d’Italia con neve in collina. Le previsioni meteo.

La vasta perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale, destinata a portare tanto maltempo nel week-end sul centro-sud, porterà oggi i suoi primi effetti sulle nostre isole maggiori.

Dal satellite già possiamo osservare un netto aumento delle nubi tra mar Tirreno, Canale di Sardegna e Mediterraneo occidentale, ma il maltempo arriverà solo a partire dal pomeriggio. Il resto d’Italia vedrà tempo nel complesso stabile ma condizionato dalle correnti fredde balcaniche che regaleranno qualche isolato rovescio.

METEO 19 MARZO 2021 | La bassa pressione situata tra le Baleari e la Sardegna si intensificherà gradualmente nel suo movimento verso est, pertanto porterà ad in inevitabile peggioramento su tutta la Sardegna a partire dalla tarda mattina. Possibili forti acquazzoni e temporali sull’isola, in estensione tra pomeriggio e sera anche alla Sicilia occidentale (trapanese e palermitano). Piogge più deboli e sparse sulla Sicilia centro-orientale. In serata i primi fenomeni raggiungeranno anche Campania e Lazio.

Sul resto d’Italia tempo variabile con Sole e nubi sparse, ma i fenomeni saranno molto isolati e relegati alle colline e ai rilievi del nord e dell’Appennino. Localmente qualche temporale potrà svilupparsi in pianura Padana tra Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

Laddove si verificheranno rovesci e temporali ci si potrà imbattere in nevicate improvvise fin sui 400-500 metri di altitudine. I fenomeni si concentreranno principalmente su Lombardia settentrionale, alto Piemonte, torinese, cuneese, Abruzzo, Umbria, Lazio, Basilicata, zone interne pugliesi.

A cura di Raffaele Laricchia

