Sicilia: fiocchi di neve in collina, bianco risveglio su Leonforte [VIDEO]

In attesa del forte peggioramento del week-end su tutto il centro-sud (già da stasera sulle isole maggiori) sono in atto deboli fenomeni sparsi e isolati grazie ai contrasti generati tra l’aria fredda artica e quella più mite presente nel Mediterraneo. Proprio grazie alle turbolenze generate dalle differenze termiche tra alta e bassa quota stiamo assistendo ad inaspettate nevicate a quote relativamente basse.

È proprio il caso di Leonforte, piccolo comune della provincia di Enna, situato a 600 metri: nelle prime ore del mattino è arrivata un’inaspettata nevicata grazie ad un rovescio molto localizzato che ha colpito una piccolissima fetta del territorio. I fiocchi molto grossi hanno rapidamente creato un velo bianco su Leonforte, come potete vedere nel video.



Il fenomeno si è attenuato rapidamente nei minuti successivi col ritorno di qualche sprazzo di Sole. Nelle prossime ore tempo in nuovo peggioramento su tutta la Sicilia, ma la neve scenderà a quote più alte a causa di un generale aumento delle temperature.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook