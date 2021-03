Violento terremoto in Algeria: avvertito in Sardegna e fino alla Liguria, rilevato anche un piccolo tsunami

L’intensa scossa di terremoto avvenuta in Algeria (qui la notizia sul nostro sito) la notte del 18 Marzo è stata avvertita distintamente in Sardegna e in maniera leggera fino in Liguria. L’INGV ha spiegato il meccanismo di propagazione delle onde sismiche che ha permesso che il sisma potesse essere percepito a questa grande distanza. Ecco l’approfondimento pubblicato sul sito ingvterremoti.com

Il terremoto algerino del 18 marzo 2021 risentito anche in Liguria… come mai?

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo intorno alle ore 01:04 italiane si è verificato un forte evento sismico di magnitudo 6.2 nel mar Mediterraneo e i nostri sismologi in turno nella Sala di Sorveglianza Sismica lo hanno localizzato al largo della costa algerina.

Il risentimento di questo evento nelle zone attorno all’epicentro è riportato sul sito del European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) con effetti stimati, al momento, fino al V grado MCS.

In Italia, la mappa dei risentimenti mostra che il terremoto è stato risentito in Sardegna, Sicilia e Liguria: come si evince dai dati raccolti dal questionario di “Hai sentito il terremoto?”, gli effetti stimati sono fino al IV-V grado MCS. Come mai? Quelle che sono state avvertite dalla popolazione sono le “Onde T”.

L’analisi delle onde sismiche registrate dalle stazioni IMI, QLNO e BURY* situate lungo la costa ligure mostra, infatti, l’arrivo di questa onda molto particolare, un fenomeno tipico delle zone costiere, raramente avvertito dalla popolazione.

Queste onde vengono osservate ai sismometri posti vicini alla costa e sono onde di compressione, al pari delle onde P, ma viaggiano in acqua invece che nella roccia. Per questo motivo sono molto più lente sia delle onde P che delle onde S. Un’onda P attraversa il Tirreno a una velocità di circa 8 km al secondo, mentre un’onda T viaggia a circa 1.45 km al secondo. Per una distanza di circa 900 km (qual è quella tra epicentro algerino e la costa ligure) la differenza di tempo tra onda P e onda T è più o meno di 7 minuti. Vicino alle P, arrivano le onde S.

Il canale SOFAR

Le onde T viaggiano in una zona particolare del mare il cosiddetto canale SOFAR (Sound Fixing and Ranging channel, “canale di fissazione ed oscillazione sonora”): uno strato di acqua nel mare in cui la velocità del suono è minima. Le onde sismiche generate da un terremoto vicino al mare sono trasmesse dal suolo all’acqua e rimangono intrappolate nel canale SOFAR, propagandosi a grande distanza senza una significativa attenuazione (ad alta frequenza). Per questo motivo terremoti lontani possono essere avvertiti dalla popolazione anche a notevole distanza, a patto di essere vicino alla costa, dove le onde T vengono trasmesse dall’acqua al suolo. L’energia portata efficacemente nel canale SOFAR, una volta trasmessa alla costa va ad attenuarsi rapidamente e quindi è difficile che tremori vengano avvertiti lontano dal mare (dettagli tecnici possono essere trovati qui in inglese).

Casi analoghi

Il terremoto di magnitudo 6.5 che ha scosso l’Algeria il 21 maggio 2003 venne avvertito bene lungo la costa della Liguria (si veda qui per i dettagli, in inglese) e il terremoto di magnitudo 4.8 in Grecia del 23 maggio 2013 venne avvertito lungo la costa siracusana.

Tsunami

Queste onde T, sicuramente anomale, non hanno tuttavia nulla a che vedere con le onde di tsunami! Nel primo caso si tratta di un’onda acustica (compressione), mentre un’onda di tsunami è dovuta allo spostamento di un grande volume d’acqua e si tratta di un anomalo moto ondoso del mare.

Per il terremoto di questa notte un piccolo tsunami è stato osservato (inferiore a 5 cm) ad alcuni mareografi alle Baleari (Mahon), in Sardegna (Marina di Teulada) e in Sicilia (Porto Empedocle).

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook