Alluvioni colpiscono l’Australia: gravi disagi e inondazioni a nord di Sydney

Alluvioni ed esondazioni in Australia, colpito il Nuovo Galles del Sud e soprattutto Sydney.

Pesanti disagi in atto sull’Australia orientale, colpita da una pesante ondata di maltempo in questo dinamico inizio d’autunno. Piogge e alluvioni si sono abbattuti nel Nuovo Galles del Sud, in particolare a nord di Sydney. Già ieri mattina si erano verificate piogge torrenziali in tutta la zona, con picchi di pioggia superiori ai 400 mm.

Molti fiumi sono esondati e molte case sono state sommerse dall’acqua nelle aree rurali. Sotto stretto controllo la diga di Warragamba, nei pressi di Sydney, la quale è ad alto rischio esondazione. Come se non bastasse registriamo anche un tornado avvenuto nei quartieri orientali di Sydney, con raffiche di vento estreme che hanno devastato alcune abitazioni.

Gladys Berejiklian, premier del Nuovo Galles del Sud, ha parlato ai media di “situazione critica” per alcune aree e ha espresso grande timore per le nuove piogge intense previste fino a venerdì prossimo, le quali potrebbero causare nuove esondazioni dei fiumi e soprattutto della diga principale, quella di Warragamba.

Sono migliaia le persone evacuate in via precauzionale e quelle obbligate dai pesanti danni occorsi alle abitazioni.

A cura di Raffaele Laricchia

