Erutta vulcano in Islanda: cieli rossi su Reykjavik, immagini spettacolari

Ve lo abbiamo comunicato tempestivamente nella tarda serata di ieri: il vulcano islandese Fagradalsfjall, nell’area sud-occidentale del paese, ha cominciato la sua eruzione, dopo un lungo periodo di riposo.

Gli esperti avevano messo in conto il fenomeno in quanto nell’area si erano verificate migliaia di scosse di terremoto nelle ultime settimane.

Spettacolari le immagini che arrivano dalla zona in queste ore, diffuse ampiamente sui social network. Il vulcano, situato a sud del monte Fagradalsfjall, dista circa 40 km dalla capitale Reykjavik, da cui l’eruzione è ben visibile. I cieli, nella notte, si sono tinti di rosso, come possiamo vedere dalle immagini.

Le eruzioni vulcaniche nella regione sono conosciute come eruzioni effusive, in cui la lava scorre costantemente dal terreno, al contrario di quelle esplosive che vomitano nuvole di cenere in alto nel cielo. Il sistema vulcanico Krysuvik è stato inattivo negli ultimi 900 anni, secondo l’Ufficio meteorologico, mentre l’ultima eruzione sulla penisola di Reykjanes risale a quasi 800 anni fa, al 1240.

A cura di Francesco Ladisa

