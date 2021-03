L’Etna cambia fisionomia: il vulcano cresce in altezza dopo le continue eruzioni

Etna scatenato, le continue eruzioni causano un innalzamento del vulcano. Eloquenti gli scatti a tre settimane di distanza.

Le numerose e potenti eruzioni che hanno interessato l’Etna nell’ultimo mese (ben 15 consecutive, l’ultima ieri mattina) hanno avuto un impatto davvero notevole sulla fisionomia del vulcano, soprattutto in prossimità del cratere.

Il fotografo Giò Giusa ha realizzato due scatti fotografici davvero interessanti e spettacolari dallo stesso punto di osservazione in due date differenti. Comparando le due immagini si può notare un vero e proprio stravolgimento del profilo morfologico del cono vulcanico, perlopiù in prossimità del cratere. Il primo scatto è riferito al 20 febbraio, mentre il secondo al 13 marzo 2021.

La comparazione tra i due scatti fotografici è stata effettuata dal vulcanologo Marco Neri, così spiegata sul proprio profilo facebook: “ho utilizzato il profilo morfologico del versante in primo piano come riferimento (linea gialla). Quindi ho proiettato il profilo del cono del 20 febbraio (linea nera) sul profilo del cono del 13 marzo (foto in basso, linea a tratteggio nera). Dal confronto si evince che alcune parti del cono crescono in altezza, ma nel centro del cratere manca qualcosa. Questo non deve sorprendere, poiché nel corso di attività esplosive come quelle che avvengono in queste settimane, il materiale eruttato dalle fontane di lava che si accumula sui fianchi può aumentare le dimensioni del cono piroclastico, ma contemporaneamente le stesse esplosioni possono distruggerne una parte, che in questo caso corrisponde alla porzione centrale del cono.”

Insomma le continue esplosioni e le fontane di lava delle ultime settimane hanno innescato un processo di crescita del vulcano ad ora però non perfettamente quantificabile. Secondo una stima grossolana l’Etna potrebbe essere cresciuto di alcune decine di metri, ma per dettagli molto più precisi occorreranno rilevazioni con strumenti adeguati sul posto.

A cura di Raffaele Laricchia

