Intensa nevicata su Potenza, neve anche sulle colline di Puglia e Campania

Forti nevicate sulle colline del sud. Accumuli ingenti a Potenza dove nevicherà senza sosta fino a domani. Nevica anche in Puglia. Le immagini.

Esordio di primavera da pieno inverno per il sud Italia, alle prese con una perturbazione piuttosto estesa e carica di piogge e nevicate. Dalle prime ore della notte la neve si è spinta sin verso la media collina tra Puglia, Basilicata, Molise e zone interne della Campania.

Una forte nevicata è in atto su Potenza: il capoluogo lucano registra già accumuli di circa 15-20 cm e continuerà a nevicare per tutto il week-end in maniera a tratti molto abbondante. Entro lunedì l’accumulo nevoso potrebbe addirittura triplicarsi.

Nevica intensamente fino a 400-500 metri di quota nelle zone interne della Campania tra Cilento, Irpinia e Sannio e anche in Puglia tra Alta Murgia e Subappennino Dauno.

In Puglia si registrano fino a 4-5 cm di neve su Spinazzola, Minervino e tutta la fascia collinare del subappennino. I fiocchi hanno raggiunto anche Altamura nelle ultime ore. Alle basse quote clima molto freddo e pioggia, ma non escludiamo un ulteriore calo della quota neve sin sui 300 metri tra stasera e domani. Gli accumuli più abbondanti, ovviamente, riguarderanno l’alta collina soprattutto oltre i 600 metri dove le temperature saranno inferiori allo zero.

A cura di Raffaele Laricchia

