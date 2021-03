Meteo: equinozio di primavera oggi 20 marzo, ma con maltempo e neve

Inizia la primavera, alle 10.37 l’equinozio. Esordio bagnato e nevoso al sud grazie ad una perturbazione artica. Peggiora anche al nord nelle prossime ore. Vediamo il meteo per oggi 20 marzo 2021.

Il tanto atteso cambio di stagione è arrivato, perlomeno sul calendario, Alle 10.37 andrà in scena l’equinozio di primavera che darà il via alla bella stagione anche sul piano astronomico ma ancora niente da fare per quel che riguarda il lato meteorologico. L’esordio di primavera, infatti, è tutt’altro che primaverile grazie ad una poderosa perturbazione carica di freddo, maltempo e neve che sta interessando il Mediterraneo.

In molti penseranno “ma la primavera non inizia il 21 marzo?”. Non necessariamente! L’equinozio di primavera può esordire il 20 o il 21 marzo, talvolta anche il 19, a causa di un fenomeno noto come la “precessione degli equinozi”: si tratta di movimento molto lento e particolare della Terra, ovvero la lenta e costante rotazione dell’asse terrestre che in circa 25 mila anni riesce a compiere un giro completo (come fosse un compasso). A causa di questo movimento ogni anno inizia leggermente in anticipo rispetto al precedente e gli effetti più evidenti li notiamo proprio all’equinozio di primavera, quando ogni anno viene anticipato di circa sei ore (se in un dato anno avviene nei primi minuti del 21 marzo, dopo 4 anni inizierebbe addirittura nelle ultime ore del 19 marzo). Siccome non è possibile anticipare continuamente l’equinozio, ecco che intervengono gli anni bisestili del calendario gregoriano, che con l’aggiunta di un giorno nell’anno (a febbraio) risolvono il problema!

GIORNO E NOTTE SI EQUIVALGONO DAVVERO? Il termine equinozio (equi-nox) sta ad indicare proprio l’equivalenza tra le ore di buio e le ore di luce. Anche se, a dirla tutta, i minuti di luce saranno comunque superiori a quelli di buio a causa dei giochi di rifrazione dell’atmosfera terrestre che prima dell’alba e dopo il tramonto permettono una buona residua luminosità. Quest’oggi i raggi del Sole colpiranno alla stessa maniera tutte le latitudini della Terra, da un Polo all’altro. Da domani, invece, i raggi solari diventeranno via via sempre più presenti e diretti sull’emisfero boreale e sempre più poco presenti, deboli e inclinati sull’emisfero australe (dove praticamente sta iniziando l’autunno).

METEO 20 MARZO 2021 | Ma ora veniamo al tempo sull’Italia: come detto ad inizio articolo l’Italia si trova avvolta da una perturbazione che sta portando tante nubi, piogge e nevicate fino a quote basse. È il centro-sud il settore colpito dal maltempo, ed in particolare Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Cieli sereni invece su tutto il nord.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad avvolgere il Meridione e i fiocchi di neve potranno spingersi sin verso i 300-400 metri su Puglia, Campania, Basilicata. Fiocchi fino a 200 metri tra Molise e Abruzzo, molto più in alto invece su Calabria e Sicilia.

Tra pomeriggio e sera l’instabilità arriverà anche al nord e porterà rovesci o temporali sparsi in grado di far nevicare a sprazzi fino in pianura! Coinvolte soprattutto Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Lombardia.

A cura di Raffaele Laricchia

