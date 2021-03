Etna, scossa di terremoto in superficie ben avvertita nel catanese

Terremoto molto superficiale in Sicilia, avvertito nel catanese. Epicentro vicino Mascali, ecco le segnalazioni e i dati INGV.

Una scossa di terremoto debole ma estremamente superficiale è stata avvertita oggi 21 marzo 2021 precisamente alle 10.22 sulle sponde orientali dell’Etna e nel catanese settentrionale. Il sisma è stato chiaramente percepito tra Taormina e Acireale, con boati e tremori evidenti.

Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo richter 2.9, mentre l’ipocentro è stato individuato a pochi metri di profondità . Epicentro alle pendici orientali dell’Etna, esattamente pochi chilometri a nord-ovest di Mascali nelle zone di Montargano, Santa Venera e Puntalazzo. Pochi istanti prima era stata registrata una scossa M2.8 ma a profondità più elevata (7 km).

La scossa è stata nettamente avvertita con tremori e netti boati in tutta l’area epicentrale, complice anche la profondità praticamente irrisoria. Molte le segnalazioni da Giarre, Mascali, Milo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Acireale, Taormina, Riposto, Fiumefreddo, Santa Venerina. Il sisma è stato percepito per pochi istanti ma in maniera netta ed evidente da migliaia di persone.

Non ci sono danni a cose o persone. Molto probabilmente si è trattato di un sisma legato all’attività vulcanica dell’Etna davvero importante delle ultime settimane.



Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Sant’Alfio CT 3 1582 1582 Mascali CT 4 14282 15864 Piedimonte Etneo CT 5 3963 19827 Fiumefreddo di Sicilia CT 6 9623 29450 Giarre CT 6 27659 57109 Milo CT 6 1087 58196 Riposto CT 7 14838 73034 Linguaglossa CT 8 5403 78437 Calatabiano CT 9 5308 83745 Santa Venerina CT 10 8592 92337 Zafferana Etnea CT 10 9517 101854 Gaggi ME 12 3184 105038 Castiglione di Sicilia CT 12 3215 108253 Giardini-Naxos ME 14 9415 117668 Motta Camastra ME 14 845 118513 Francavilla di Sicilia ME 14 3945 122458 Taormina ME 15 10960 133418 Castelmola ME 15 1088 134506 Graniti ME 15 1492 135998 Moio Alcantara ME 17 717 136715 Acireale CT 18 52622 189337 Malvagna ME 18 733 190070 Letojanni ME 18 2861 192931 Mongiuffi Melia ME 18 600 193531 Trecastagni CT 18 10910 204441 Viagrande CT 19 8563 213004 Aci Sant’Antonio CT 19 17984 230988 Aci Catena CT 19 29851 260839 Pedara CT 19 14102 274941 Gallodoro ME 19 367 275308 Aci Bonaccorsi CT 20 3524 278832

A cura di Raffaele Laricchia

