Previsioni meteo: apice del freddo ad inizio settimana e nevicate a quote bassissime

Freddo e neve al centro-sud ad inizio settimana, rischio nevicate fino a quote bassissime sul lato adriatico. Le previsioni meteo.

Il flusso d’aria fredda che da giorni sta attraversando il sud Italia ed il lato adriatico, foriero di piogge e nevicate fino in collina, raggiungerà l’apice della sua intensità proprio ad inizio settimana tra le giornate di lunedì 22 e martedì 23.

Quanto vi abbiamo scritto in questo articolo è pienamente confermato, pertanto prepariamoci a vivere due giorni pienamente invernali sulle regioni centro-meridionali ad opera di una nuova avvezione fredda proveniente dai Balcani. La massa d’aria in avvicinamento è di estrazione artico-scandinava e raggiungerà il Mediterraneo sin dalle prime ore di domani (lunedì) quando causerà un ulteriore calo delle temperature. Nel frattempo avremo ancora gli effetti della ritornante della perturbazione attualmente presente al sud, motivo per cui le nevicate arriveranno a quote ancor più basse.

METEO LUNEDI’ 22 | Precipitazioni diffuse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata con nevicate a quote comprese tra i 200 metri abruzzesi e i 300-400 metri appulo-lucani. Precipitazioni più disorganizzate in Calabria e Sicilia, ma comunque nevose oltre i 500 metri (localmente più in basso nel cosentino). Qualche isolato temporale arriverà anche nelle zone interne della Campania e del Lazio. Nevicate abbondanti in Appennino oltre i 700 metri, con accumuli ingenti.

Stabile al nord, Toscana, Marche, Umbria e Sardegna. Attenzione alle gelate in pianura Padana, nelle valli e zone interne toscane.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

METEO MARTEDI’ 23 | Apice del freddo nella prima metà della giornata grazie all’arrivo del nucleo gelido in alta quota dai Balcani verso il centro-sud. Ci aspettiamo nevicate diffuse nelle zone interne di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, con ulteriori accumuli superiori ai 5-10 cm oltre i 500 metri. Grazie all’ulteriore calo delle temperature potranno verificarsi rovesci di neve fino in pianura e addirittura sulle coste su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. Isolate nevicate nelle zone interne della Campania oltre 200 metri, mentre in Calabria probabili nevicate oltre 400 metri. Gran freddo e tempo instabile anche in Sicilia dove nevicherà fino a 400-500 metri di quota.

Come per il giorno precedente, anche martedì avremo stabilità al nord, Toscana, Umbria, ma con rischio gelate notturne elevato.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook