Maltempo: altra irruzione fredda in entrata! In arrivo acquazzoni, temporali e nevicate

L’ultimo atto di questa lunghissima ondata di freddo che va avanti da quasi una settimana è in dirittura d’arrivo nel Mediterraneo. I primi fenomeni legati ad un nuovo nucleo d’aria molto fredda proveniente dai Balcani stanno già interessando Abruzzo meridionale, Molise e Puglia, seppur a macchia di leopardo. Nel frattempo, in Sicilia, troviamo ancora piogge e rovesci legati alla perturbazione arrivata nello scorso week-end e che solo nelle prossime ore lascerà definitivamente l’Italia.

ATTENZIONE A NEVICATE E ROVESCI | La massa d’aria fredda in entrata sarà piuttosto rapida ma probabilmente la più incisiva in termini di freddo rispetto alle precedenti perturbazioni arrivate negli ultimi sette giorni.

Tra la tarda sera di oggi e domani mattina assisteremo a numerosi acquazzoni, rovesci e anche qualche temporale su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Appennino campano: i fenomeni saranno irregolari ma localmente intensi soprattutto nelle aree collinari e montuose.

La neve scenderà fino a 200-300 metri su Abruzzo centro-meridionale e Molise, attorno ai 300-400 metri sulla Puglia centro-settentrionale, Basilicata e zone interne della Campania. Durante i fenomeni più intensi i fiocchi di neve potranno spingersi a quote ancor più basse tanto da sfiorare la pianura: in questo caso, però, parliamo solo di rapide comparse senza accumuli. Saranno probabili, su coste e pianure, anche fenomeni come la neve tonda. Accumuli di neve localmente di alcuni centimetri oltre i 500-600 metri.

Il tutto sarà accompagnato da venti freddi di tramontana.



Domani, tra mattina e pomeriggio, il tempo peggiorerà sensibilmente anche su Sicilia e Calabria meridionale: qui arriveranno rovesci e temporali con nevicate a tratti forti oltre i 500 metri! Più in basso probabili grandinate o episodi di neve tonda, con temperature molto basse per il periodo.

Sul resto d’Italia tempo più stabile ma molto freddo nella notte: attenzione alle gelate diffuse in tutta la pianura Padana e nelle valli.

A cura di Raffaele Laricchia

