Piogge torrenziali e pesanti inondazioni in Australia, migliaia di evacuati

Continua la pesante ondata di maltempo che sta colpendo da giorni l’Australia orientale (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), provocando molti disagi e danni nello stato del Nuovo Galles del Sud.

Le piogge incessanti hanno provocato esondazioni dei fiumi e nella giornata di Sabato la diga di Warragamba – principale riserva d’acqua per la città di Sydney – ha iniziato a traboccare per la prima volta da molti anni. In molti punti del territorio si registrano frane, smottamenti e interruzioni di strade. Per fortuna non sembrano esserci feriti o vittime.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, circa 18.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi sulla costa orientale del Paese. L’Ufficio meteorologico australiano ha reso noto che in alcune aree la precipitazione è stata “straordinaria”, con punte di 900 mm.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>