Russia: concerto con Putin in uno stadio di Mosca gremito di gente (molti senza mascherina)

Sembrano immagini lontane, risalenti al pre-pandemia, eppure è quanto accaduto solo pochi giorni fa in Russia. Il 18 Marzo si è tenuto il grande concerto per celebrare l’annuale ricorrenza dell’anniversario della riunificazione della Crimea con la Russia, aperto dal presidente Vladimir Putin.

L’evento si è svolto nello stadio di Mosca con un gran numero di persone, la maggior parte senza distanziamento e senza mascherine. La struttura può contenere più di 80.000 persone in tempi normali, ma le ultime disposizioni anti-Covid delle autorità prevedono che alle partite del campionato russo gli spettatori non superino il 50% della capacità degli stadi. Al concerto hanno assistito diverse decine di migliaia di persone.

Lo svolgimento dell’evento con queste condizioni ha scatenato non poche discussioni e polemiche. Il “Luzhniki” così pieno io me lo ricordo solo durante i Mondiali del 2018, sono davvero sotto shock». «Dove hanno il cervello?», queste le parole di un moscovita contrario.

La pandemia sembra all’improvviso svanita, almeno per molta gente. Tuttavia non è così: i numeri della curva epidemica, seppur non allarmanti, parlano di un’emergenza ancora presente sul territorio russo. La media dei contagi giornalieri nell’ultima settimana è attorno ai 10 mila casi, un numero relativamente contenuto rispetto alla popolazione della Russia (oltre 144 milioni), ma che non può far stare troppo tranquilli e soprattutto non può permettere di azzerare le misure di contenimento che tutte le autorità sanitarie continuano a ricordare, quali evitare assembramenti e portare le mascherine.

A cura di Francesco Ladisa

