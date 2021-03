Tragedia in El Salvador: giovane campionessa del Surf uccisa da un fulmine mentre si allenava

Tragedia nel mondo del surf in El Salvador, piccolo paese dell’America centrale, dove è morta la giovane campionessa Katherine Diaz, colpita da un fulmine mentre si allenava davanti a una spiaggia nel sud-ovest del paese.

L’incidente si è verificato sulla spiaggia di El Tunco, località sulla costa dell’Oceano Pacifico. Da quanto ricostruito, la ragazza, di soli 22 anni, stava uscendo dall’acqua proprio a causa dell’arrivo di un temporale, quando è stata colpita da un fulmine.

La Salvadoran Surf Federation ha confermato la notizia con un post sui social: «Una grande atleta che ha rappresentato il nostro Paese ci ha lasciato. El Salvador è in lutto». «Siamo molto rattristati da questa morte», ha affermato su Twitter il presidente del National Sports Institute di El Salvador (Indes), Yamil Bukele.

Katherine era surfista dall’età di nove anni ed era reduce dalla vittoria del National Surf Circuit dello scorso novembre. Si stava preparando per gli Isa World Surf Games in El Salvador; l’evento, dal 29 maggio al 6 giugno, serve come qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo, dove il surf farà il suo debutto olimpico.

A cura di Francesco Ladisa

