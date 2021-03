Eruzione Islanda: l’incredibile video girato col drone a pochi metri dalla lava

Vi abbiamo parlato giorni fa della storica eruzione del vulcano islandese Fagradalsfjall, dormiente per circa 800 anni, mostrandovi varie immagini e video.

Ora vi facciamo vedere un nuovo filmato mozzafiato, diffuso nelle ultime ore sui social network e divenuto subito virale. Si tratta di un video realizzato con un drone FPV (in grado di raggiungere elevate velocità), che riprende i fiumi di lava e le esplosioni dell’area sommitale del vulcano da una distanza estremamente ravvicinata.

Immagini del genere sono decisamente rare, in quanto è alto il rischio di danneggiare e perdere irrimediabilmente il proprio drone soprattutto per via delle altissime temperature. “Pensavo davvero che non avrei mai più rivisto il mio drone, ma cavolo, era così elettrizzante da registrare!”, sono state le parole dell’autore dell’incredibile video, Bjorn Seinbekk.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>