Freddo e maltempo investono la Sicilia: sta nevicando a quote basse per marzo

Sicilia alle prese con freddo e maltempo. Nevica in collina, episodi di neve anche a bassissima quota.

L’ennesima sferzata fredda degli ultimi sette giorni è approdata al sud Italia e sta portando nevicate a fino a quote relativamente basse per il periodo. Dopo aver investito la Puglia nelle prime ore della giornata, il maltempo si è portato su Basilicata, Calabria e per finire in Sicilia dove troviamo tanta instabilità e si sta vivendo una giornata da pieno inverno.

Le temperature sono crollate soprattutto su messinese e catanese, dove con fatica la colonnina di mercurio riesce a raggiungere gli 8-9°C sulle coste. Tanti acquazzoni e temporali stanno interessando l’isola, in particolare i settori settentrionali e orientali più esposti alle correnti da nord.

Nevica diffusamente su tutti i rilievi siciliani, specie su Nebrodi, Peloritani, Madonie e sull’Etna. I fiocchi si sono spinti sin verso i 450-500 metri di altitudine su questi massicci montuosi. Anche l’Etna, soprattutto sul suo versante settentrionale, sta assistendo a nevicate degne di nota per il periodo fino a quote collinari.

Grossi fiocchi di neve sono segnalati ad Adrano, Randazzo, Bronte. Accumuli di neve significativi oltre i 1000 metri dove si registrano molti disagi alla circolazione. Gragnola e neve tonda vengono segnalati fino a bassissima quota, anche su Catania (senza accumulo). Fiocchi di neve coreografici hanno fatto la loro comparsa anche su Ragusa.

Ecco un video che mostra la nevicata in atto a Limina, a circa 600 metri nel messinese:



A cura di Raffaele Laricchia

