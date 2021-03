L’Etna non si ferma: sedicesima eruzione consecutiva in atto, nube di cenere verso sud-est

Etna scatenato: nuova eruzione in atto, è la sedicesima consecutiva in questo 2021. Cenere e lapilli verso sud-est.

L’Etna sembra davvero non fermarsi più: da pochi minuti è in atto la sedicesima eruzione consecutiva del vulcano, a distanza di quattro giorni dal parossismo che aveva causato l’ennesima tempesta di cenere nel catanese.

Boati, tremori e fontane di lava stanno caratterizzando il cratere di sud-est e lo spettacolo è visibile sono parzialmente a causa della presenza di residui ammassi nuvolosi (che hanno portato neve a bassa quota quest’oggi).

L’eruzione sta rilasciando alte colonne di gas e cenere: purtroppo considerando le forti correnti in alta quota da nord-ovest è plausibile aspettarsi una pioggia di cenere e lapilli sul versante meridionale e sud-orientale dell’Etna. Nelle precedenti eruzioni ne avevano pagato le conseguenze sempre i comuni a nord di Catania come Giarre, Riposto e Mascali, mentre questa sera il rischio vale soprattutto per Catania, l’aeroporto di Fontanarossa, Belpasso, Nicolosi e Pedara.

Si temono disagi all’aeroporto e nei voli sia in arrivo che in partenza.

A cura di Raffaele Laricchia

