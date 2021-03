Pieno inverno in Sicilia: Catania imbiancata dalla neve tonda [VIDEO]

Sicilia alle prese con una giornata da pieno inverno. Neve in collina e neve tonda fino in pianura. Imbiancata Catania.

Freddo e neve hanno sferzato la Sicilia nelle ultime ore in questo insolito 23 marzo, terzo giorno di primavera. Le fredde correnti artiche hanno portato tanta instabilità soprattutto questa mattina su gran parte della Sicilia ed in particolare sui versanti settentrionali e orientali. La neve è arrivata fino a quote collinari, ma locali episodi di neve tonda si sono verificati addirittura in pianura e sulle coste.

L’ultimo ruggito invernale ha lasciato il segno anche a Catania: questa mattina un forte rovescio è arrivato nel capoluogo etneo dove ha scaricato notevoli quantità di neve tonda. La temperatura è crollata ad appena 5°C a Catania durante l’intenso rovescio di neve tonda, così forte da imbiancare i quartieri settentrionali della città .

La neve tonda è una via di mezzo tra la neve e la grandine ed ha la peculiarità di frantumarsi non appena tocca il suolo senza causare i danni che invece provocherebbe la grandine.

Fenomeni di questo tipo possono verificarsi anche con temperature ampiamente positive.



Il lieve accumulo bianco ovviamente ha avuto vita breve, trattandosi di rovesci sparsi e irregolari (di breve durata). Inoltre sempre per lo stesso motivo solo una piccola parte della città di Catania è stata interessata da questo intenso rovescio di neve tonda.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook