Valanga travolge ragazzo a Valbondione, ferito gravemente

Una valanga ha travolto nella giornata di ieri un giovane ragazzo di 22 anni nel territorio di Valbondione, nel bergamasco, in località Lizzola.

La dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era con un paio di amici nella zona della Manina praticando sci d’alpinismo. Il 22enne avrebbe messo il piede in un punto sotto il quale c’era il vuoto ed è caduto per oltre un centinaio di metri trascinando con sé poi la massa nevosa.

A lanciare l’allarme sono stati i due ragazzi che erano con lui. Sul posto dell’incidente si sono recati l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) da Sondrio, l’unità cinofila da valanga del Cnsas e i tecnici della VI Delegazione Orobica.

Il ragazzo è stato portato in ospedale con l’elicottero in codice rosso e versa purtroppo in gravi condizioni.

A cura di Francesco Ladisa

