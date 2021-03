Alluvioni e inondazioni in Australia: migliaia di ragni raggiungono le case per salvarsi [VIDEO]

Eccezionali inondazioni in atto in Australia. I ragni invadono Sydney in cerca di riparo.

Le eccezionali alluvioni in atto sull’Australia orientale ed in particolare nel sud-est del Paese dove sorge Sydney, stanno scatenando un fenomeno osservato poche volte nel passato australiano. Le inondazioni hanno provocato una fuga di massa di animali e insetti dai terreni verso i centri abitati. Molte abitazioni sono state letteralmente invase da colonie di ragni.

La situazione è molto critica per effetto delle piogge, tanto che molti fiumi e canali sono esondati. Il premier del Nuovo Galles del Sud (NSW) Gladys Berejiklian ha detto che quasi 18.000 persone sono state evacuate.

I ragni hanno trovato rifugio in giardini, muri e abitazioni non sommerse dalle forti piogge. Impressionante questo video che arriva dalla zona di Penrith, nel settore orientale di Sydney.



A cura di Raffaele Laricchia

