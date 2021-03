Previsioni meteo: alta pressione in rinforzo ma week-end incerto al centro-nord

Aria via via sempre più mite in Italia, ma attenzione a locali acquazzoni e temporali al nord e zone interne del centro. Le previsioni meteo per il week-end.Â

Il colpo di coda invernale che da una settimana attanaglia la nostra penisola ed in particolare le regioni del sud sta finalmente abbandonando il Mediterraneo. L’alta pressione delle Azzorre sta spazzando via le correnti artiche e porterà , nei prossimi giorni, aria via via sempre più mite sulle nostre regioni e soprattutto tempo più stabile, seppur non ovunque.

Per un periodo molto stabile da nord a sud e soprattutto caratterizzato dal tipico tepore primaverile bisognerà attendere molto probabilmente la prossima settimana, mentre il prosieguo di quella attuale potrebbe riservare ancora qualche nota instabile con piogge e temporali, perlopiù al nord.

WEEK-END TRA ALTA PRESSIONE E LOCALI TEMPORALI | Tra venerdì e domenica l’alta pressione attraverserà l’Italia e si posizionerà sulle regioni del sud, mentre il nord e parte del centro resteranno leggermente scoperti: ne approfitteranno correnti più fresche (in alta quota) provenienti dall’Atlantico che andranno ad arrecare la tipica instabilità pomeridiana e serale.



Molto probabile, dunque, il ritorno di acquazzoni sparsi e qualche temporale sulle Alpi e in pianura Padana (specie sabato e domenica) e nelle aree appenniniche del centro Italia. La neve cadrà solo in alta quota, oltre i 1300-1400 metri con rare comparse più in basso durante eventuali fenomeni molto intensi.

Discorso diverso per le coste e le pianure del centro-sud, dove vivremo un fine settimana stabile e mite, con massime tra i 16 e 20°C. Per chiarezza, il clima diurno sarà mite anche al nord: in pianura Padana le temperature potranno raggiungere agevolmente i 16-18°C in pieno giorno, mentre potranno scendere improvvisamente in presenza di temporali e rovesci.

A cura di Raffaele Laricchia

