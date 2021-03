Caldo estremo ed eccezionale tra Arabia, Kuwait e Sudan: superati i 44°C

Caldo anomalo ed eccezionale tra Africa e Asia. Fascia tropicale avvolta da temperature superiori ai 40°C.

L’avanzata della primavera, l’allungamento delle giornate ed i raggi solari sempre più perpendicolari iniziano a farsi sentire fortemente sulla fascia tropicale tra Africa e Asia. I vasti e forti anticicloni presenti tra Egitto, Arabia Saudita, Sudan, Ciad, Eritrea, Yemen si intensificano sempre più e stanno innescando ondate di caldo davvero eccezionali per il periodo.

Nelle ultime ore un’ondata di caldo estrema ha colpito il Sudan centro-settentrionale e la penisola arabica: si registrano picchi di 44.6°C in Kuwait, un vero e proprio record per il mese di marzo. Le alte temperature, inoltre, stanno favorendo la proliferazione delle locuste, già segnalate in grossi sciami in Kuwait.

Temperature fino a 43-44°C nel cuore del Sudan, ma anche l’Egitto aveva assaporato queste temperature da piena estate nei scorsi giorni.

Un segnale abbastanza sfavorevole per il Mediterraneo, dove l’anticiclone africano si affaccia con maggior frequenza tra la tarda primavera e l’estate. Nelle prossime settimane capiremo meglio come si comporterà il vasto anticiclone tropicale e se potrà apportare con frequenza temperature così estreme alle nostre latitudini.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>