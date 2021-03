Covid-19 | Astrazeneca aggiorna i dati sui vaccini: “è efficace al 100% nel prevenire l’infezione grave”

Dopo mille peripezie e tanti dubbi è arrivata la risposta definitiva di Astrazeneca riguardo l’affidabilità dei suoi vaccini anti-covid. Il colosso farmaceutico ha presentato al Data Safety Monitoring Board americano i dati aggiornati secondo gli studi condotti negli ultimi mesi.

Dalle informazioni pubblicate, emerge che il faccino è efficace al 76% nell’arresto della malattia sintomatica, mentre l’efficacia sale addirittura al 100% nel prevenire l’infezione grave. In poche parole, secondo lo studio condotto da Astrazeneca su centinaia di migliaia di persone vaccinate, tutti coloro che contraggono il Covid (dopo la vaccinazione) non peggiorano a tal punto da richiedere il ricovero ospedaliero.

Solo il 21% delle persone vaccinate potrebbe affrontare una malattia lieve, a fronte del 79% che risulterebbe asintomatico.

E’ quanto si legge in una nota di AstraZeneca: “I dati sono in linea con l’analisi ad interim e confermano che il vaccino è efficace negli adulti, inclusi gli over 65″, afferma AstraZeneca ribadendo l’intenzione di presentare la richiesta per l’autorizzazione di emergenza alla Fda.”

A cura di Raffaele Laricchia

