Pfizer avvia test clinici sulla nuova pillola anti-covid che blocca l’infezione sul nascere

Il colosso farmaceutico statunitense Pfizer, dopo aver messo in commercio il primo vaccino anti-covid al mondo, sta studiando una possibile cura vincente contro il coronavirus.

Nelle ultime ore sono cominciati i test clinici per valutare l’efficacia di un nuovo farmaco da somministrare per via orale contro il coronavirus SARS-CoV-2. Nello specifico, si tratta dell’antivirale orale PF-07321332, un potente inibitore della proteasi, ovvero di un medicinale che punta a bloccare la proteasi del patogeno pandemico, l’enzima coinvolto nella produzione delle proteine.

In altri termini, il farmaco impedirebbe al virus di replicarsi nelle cellule umane riuscendo così a neutralizzare l’ infezione virale. Gli inibitori della proteasi, afferma l’azienda, sono stati utilizzati efficacemente nel trattamento di altri agenti patogeni virali come l’HIV e il virus dell’epatite C “sia da soli che in combinazione con altri antivirali”

Il farmaco antivirale in questione è studiato per essere somministrato ai primi sintomi dell’infezione, per bloccare appunto la temuta diffusione del virus del nostro organismo. Un po’ come gli anticorpi monoclonali, al momento probabilmente l’unica arma terapeutica specifica contro il Covid che si è dimostrata efficace.

“Affrontare la pandemia COVID-19 richiede sia la prevenzione tramite il vaccino che un trattamento mirato per coloro che contraggono il virus. Considerando il modo in cui SARS-CoV-2 sta mutando e il continuo impatto globale della COVID-19, sembra probabile che sarà fondamentale avere accesso alle opzioni terapeutiche sia ora che oltre la pandemia”, ha dichiarato il professor Mikael Dolsten, Direttore Scientifico e Presidente presso il dipartimento Worldwide Research, Development and Medical di Pfizer. “Abbiamo progettato PF-07321332 come una potenziale terapia orale che potrebbe essere prescritta al primo segno di infezione, senza richiedere che i pazienti siano ospedalizzati o in terapia intensiva”, ha aggiunto lo scienziato.

I test sono all’inizio e non vi è al momento la certezza che il farmaco possa realmente funzionare. Le premesse però sono incoraggianti in quanto l’antivirale ha evidenziato una notevole efficacia nella fase pre-clinica della sperimentazione, ovvero test su cellule in coltura e modelli animali. Adesso si procederà allo studio di Fase 1, che prevede il coinvolgimento di adulti sani a cui verranno somministrate dosi crescenti del principio attivo: i test permetteranno di verificare sicurezza, tollerabilità e farmacocinetica del nuovo farmaco. Si tratterà di uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo.

Il farmaco è stato già descritto come un medicinale dal “potenziale rivoluzionario”. La pillola, qualora la sperimentazione dovesse andare a termine, potrà essere somministrata ai pazienti per essere assunta autonomamente (senza doversi recare in ospedale) due volte al giorno per cinque giorni.

A cura di Francesco Ladisa

