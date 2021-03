Disastro in Egitto: scontro fra treni, 32 morti e oltre 60 feriti

Un terribile incidente ferroviario è avvenuto oggi in Egitto, nei pressi della città di Yahta, nel governatorato di Shoag, a circa 450 km dalla capitale Il Cairo.

Il bilancio è drammatico: le ultime notizie che arrivano dal luogo dell’incidente riportano 32 vittime e almeno 66 feriti, numeri che potrebbero aggravarsi con il passare delle ore.

Per quanto concerne le dinamiche, l’Autorità ferroviaria egiziana ha reso noto che “alcuni individui hanno attivato i freni di emergenza” su uno dei due treni coinvolti nell’incidente, arrestandone la marcia e provocando l’impatto con un secondo convoglio che arrivava da dietro. 3 in tutto i convogli deragliati. Sul posto oltre 50 ambulanze per i soccorsi.

A cura di Francesco Ladisa

