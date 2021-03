Forte terremoto nei Caraibi: tremano molti arcipelaghi

Una forte scossa di terremoto si è verificata alle 05.51 (ora italiana) di oggi 26 marzo 2021 sui Caraibi orientali, nell’oceano Atlantico. Il sisma è avvenuto nella piena notte caraibica, ovvero alle 00.51.

Il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.0, mentre l’ipocentro è stato verificato a circa 19 km di profondità. Epicentro del forte sisma in mare aperto, fortunatamente a circa 65 km dalle coste dell’isola di Guadalupa. Le città più vicine sono Saint-Francois, Le Moule e l’isola di “La Desirade” dove sorgono diversi piccoli centri abitati. Il terremoto non dovrebbe aver causato danni a cose o persone nelle sue immediate vicinanze, proprio grazie ai molti chilometri che separano l’epicentro dalle isole.

Il sisma è stato nettamente avvertito per molti secondi su gran parte dei Caraibi orientali, in particolare sulle Piccole Antille. Tremori segnalati su Guadalupa, Antigua e Barbuda, Montserrat, Dominica, Martinica.

A cura di Raffaele Laricchia

