Meteo: alta pressione in rinforzo, ma occhio ai temporali pomeridiani

Splende il Sole su quasi tutta Italia, nubi solo su alto Tirreno e Stretto di Messina. Attenzione a locali temporali nel pomeriggio. Le previsioni meteo.

Col rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre torniamo finalmente ad assaporare giornate tipiche di fine marzo, caratterizzate da cieli sereni e tepore primaverile senza particolari eccessi (almeno fino a domenica). La presenza dell’alta pressione, tuttavia, non deve trarre in inganno perché con l’aumento dell’insolazione sono dietro l’angolo i temporali e gli acquazzoni pomeridiani.

Comunque per oggi non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché questi fenomeni tipici del pomeriggio durante i mesi “caldi” dell’anno (primavera ed estate) saranno molto sparsi e non particolarmente intensi. Sarà il Sole a dominare la scena su gran parte del territorio italiano.

METEO 26 MARZO 2021 | Cieli generalmente sereni su gran parte d’Italia specie al mattino. Nubi a tratti molto estese su messinese, reggino, Liguria centro-orientale e alta Toscana. Tra pomeriggio e sera possibilità di isolati acquazzoni o temporali lungo la dorsale appenninica dalla Toscana alla Campania ed anche in pianura Padana (specie su Piemonte, Lombardia e settori pedemontani alpini). Fenomeni in estensione anche a nord-est, ma ribadiamo che si tratta di rovesci molto isolati.

Temperature in netto aumento come mostrato da Raffaele Laricchia:



A cura di Raffaele Laricchia

