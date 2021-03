Previsioni meteo: la settimana Santa parte con caldo anomalo, brutte sorprese a Pasqua?

L’alta pressione è tornata con prepotenza sulla nostra penisola ma sarà ad inizio prossima settimana che darà il meglio di sé traghettando aria molto mite nord africana che farà impennare le temperature su tutta la nostra penisola.

Sia chiaro, il week-end in arrivo sarà stabile su quasi tutta la penisola ma sarà ancora caratterizzato da isolati acquazzoni o temporali pomeridiani sul centro-nord (specie su colline e rilievi). Inoltre non mancheranno nubi basse su Liguria, Toscana, Lazio e Campania nella giornata di sabato.

La domenica delle Palme si rivelerà soleggiata su gran parte del Paese ad eccezione della pianura Padana dove stazioneranno residue nubi sterili. Qualche rovescio o temporale sarà probabile sul Triveneto e a sprazzi sull’arco alpino e l’Appennino. Per il resto sarà dominio totale del Sole e soprattutto clima pienamente primaverile con temperature attorno ai 20°C.

INIZIO DI SETTIMANA STABILE | L’alta pressione si rinforzerà ulteriormente nei primi giorni della settimana Santa, in particolar modo sul centro-nord Italia. Il tempo sarà molto stabile ovunque e le temperature saliranno addirittura fino a 24-25°C in pianura Padana e sulle regioni tirreniche fino in Sardegna e Sicilia. Qualche grado in meno sul versante adriatico grazie a freschi venti di maestrale.



BRUTTE SORPRESE A PASQUA | L’alta pressione potrebbe improvvisamente cedere nella seconda metà della settimana, proprio in prossimità dei giorni di Pasqua e Pasquetta. Al momento è molto difficile delineare una previsione quantomeno affidabile a causa della distanza temporale, ma la tendenza di un progressivo peggioramento assume sempre più consensi tra i principali modelli matematici.

La causa sarebbe un importante affondo d’aria fresca artica sull’Europa occidentale, il quale andrebbe a scatenare un diffuso peggioramento nel Mediterraneo ad opera di correnti miti e instabili. In questo contesto barico la nostra penisola potrebbe essere investita da piogge estese e forti temporali, da nord a sud, in un contesto termico comunque mite.

Nei prossimi giorni la situazione sarà senza dubbio più chiara e potremo fornirvi aggiornamenti più dettagliati, per cui continuate a seguirci!

A cura di Raffaele Laricchia

