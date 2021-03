Una tempesta di sabbia causa un disastro economico nel canale di Suez, nave ancora bloccata

Disastro nel Canale di Suez, perdite economiche esorbitanti a causa di una nave bloccata nel canale. La causa è una tempesta di sabbia.

Una delle più importanti scorciatoie del mondo, in grado di far risparmiare giorni di viaggi e velocizzare il commercio mondiale, è del tutto inaccessibile da alcuni giorni. Stiamo parlando del canale di Suez che collega il mar Mediterraneo col mar Rosso attraverso una sottilissima striscia d’acqua che attraversa l’Egitto orientale.

Il Canale di Suez è totalmente inaccessibile a causa di una gigantesca nave portacontainer incagliata sui due lembi del canale. Ma come ci è finita in questa posizione? Ebbene la causa è una tempesta di sabbia che ha travolto il Canale di Suez nei giorni scorsi: la tempesta è stata talmente potente da deviare il percorso di questa mastodontica nave fino a ruotarla di quasi 90° con conseguenze disastrose sul piano economico.

Ora la nave Ever Given è ancora incagliata ed il passaggio è ancora ostruito. Sono centinaia le imbarcazioni del commercio che attendono invano appena fuori dal canale, mentre tantissime altre hanno dovuto rimandare i propri viaggi o scegliere vie alternative. Il blocco del canale di Suez rischia infatti di durare settimane e sembrano quasi del tutto inutili i tentativi degli scavatori che cercano di rimuovere terreno per allargare il flusso d’acqua.

Un disastro economico | Secondo le ultime stime pare che questo blocco inciderà su circa il 12% del commercio mondiale e produce un danno economico fino a 9,6 miliardi di dollari al giorno.

La nave Ever Given è lunga 400 metri e larga 59, praticamente poco meno del Canale di Suez nei suoi punti più stretti. Il disastro è iniziato martedì e a tre giorni di distanza la situazione è quasi del tutto stazionaria.

“Le perdite del Canale a causa dell’interruzione della navigazione hanno raggiunto i cento milioni di dollari – afferma una fonte dell’Authority che gestisce la grande via d’acqua egiziana – ciò si aggiunge a quello che il Canale pagherà come indennizzo alle navi”.

A cura di Raffaele Laricchia

