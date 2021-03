Cambio orario: torna l’ora legale nella notte tra 27 e 28 marzo

Cambio dell’ora imminente, nella notte torna l’ora legale in Italia, sposteremo le lancette in avanti!

La percezione dell’avanzata della primavera sarà ancor più netta da domani quando il Sole tramonterà un’ora più avanti e la giornata apparentemente si allungherà. Infatti nella prossima notte, quella tra 27 e 28 marzo, tornerà l’ora legale che ci aveva lasciati a fine ottobre.

Il cambio dell’ora avverrà come di consueto alle 2 di notte, quando le lancette andranno spostate alle 3. Per orologi elettronici (pc, tablet, cellulari) il cambio sarà automatico. Tra le note dolenti di questo cambio dell’ora spicca senza dubbio il fatto che dormiremo un’ora in meno, ma pian piano ci abitueremo nei prossimi giorni.

La nota positiva, ovviamente per gli amanti dell’estate, è proprio l’avvicinamento della bella stagione che grazie all’allungamento della giornata diverrà ancor più percepibile.

Ma sarà l’ultima volta che sposteremo le lancette? Ne abbiamo parlato qui >>>

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>