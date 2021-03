Intensi terremoti nell’Adriatico: paura su Abruzzo, Molise, Puglia. Tremori fino a Napoli – dati INGV

Forte terremoto nel mar Adriatico oggi 27 marzo 2021, paura al centro-sud. Epicentro in mare aperto ma tremori fino a Napoli e Roma. I dati dell’INGV.

Continuano ad arrivare migliaia di segnalazioni in redazione e sulla nostra pagina facebook Terremoti in tempo reale riguardo il forte terremoto avvenuto alle 14.47 nel cuore del mar Adriatico, circa 90 km a nord del Gargano.

Dai primi dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.6, ad una profondità di circa 10 km. Il movimento tellurico è stato avvertito chiaramente su gran parte dei Balcani e del centro-sud Italia. Migliaia le segnalazioni da Abruzzo, Molise e Gargano dove il sisma è stato avvertito per alcuni secondi in modo marcato. Tremori più lievi ma comunque ben avvertiti su Puglia centro-meridionale, Lazio, Marche, Umbria, Basilicata e Campania.

Forti tremori sulle isole Tremiti, le più vicine all’epicentro (distante solo 80 km): non vengono segnalati danni a cose o persone.

Tante le segnalazioni arrivate da Bari, Ancona, Pescara, Campobasso, Foggia, Roma, Napoli, Caserta. Grazie all’epicentro in mare aperto il sisma non ha causato danni a cose o persone.

Alle 15.01 è stata registrata nella stessa area un’altra intensa scossa, questa volta di magnitudo richter 4.1 (secondo i dati dell’INGV). Questa scossa è stata avvertita perlopiù sulla Puglia settentrionale e in Molise.

///SEGUI LE SCOSSE DI TERREMOTO IN TEMPO REALE, CLICCA QUI///

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook